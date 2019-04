I går var det præcis 25 år siden, at vor tids største og mest modbydelige folkemord blev sat igang i Rwanda. På 100 dage blev over 800.000 mennesker slået ihjel, og gennem dette rædslens landskab bevægede pressefotografen Jan Grarup sig. Men hvordan ser et folkemord ud på nært hold? Og hvorfor gjorde netop det så stort et indtryk på den garvede krigsfotograf?

