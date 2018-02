Hør podcast: Årets bedste (homo)film er fyldt med kådhed, knuste hjerter og kedelig sex Denne uges udgave af Poptillægget handler om den Oscar-nominerede film ’Call Me by Your Name’ og om kærlighed mellem mennesker af samme køn på det store lærred.

’Call Me by Your Name’ er ifølge Lucia Odoom en film, man får feber af. Panelet er enige, alle gik opstemte, men grædefærdige ud af biografen, da de havde set den. Kærlighedshistorien mellem Elio og Oliver er sitrende, saftig og hjerteskærende og ikke mindst vigtig. For selvom ’Moonlight’ vandt en Oscar for bedste film sidste år, er der stadig langt mellem queerkærlighed i store blockbuster-film.

Panelet diskuterer karaktererne og er begejstrede over, at deres personligheder fylder mere end deres seksualitet, men er samtidig skuffede over de forfladigede sexscener. For hvorfor skal der stadig panoreres væk fra sexscener mellem to mennesker af samme køn?

Hør også festivalleder for MIX Copenhagen Camilla Markvardsen fortælle om, hvad der er sket med filmverdens skildringer af homoseksuelle karakterer i kærlighedsfilm.

Ugens anbefalinger 1. Alexander Fallo er en norsk digter, der med sin instragram-poesi sender sætninger ud i verden, der er i ens hoved i forvejen 2. Bliv i ’Call Me By Your Name’-universet og lyt til den australske sanger Troye Sivan, som er aktuel med to nye sange, bl.a. 'The Good Side of You' 3. 'Hils Din Mor' er et apropos-nummer, men også et nummer, der er kommet op igen i forbindelse med den nye DR dokumentarserie 'Anne, Sanne og Lis' 4. Hold øje med de to nye danske sangerinder Jada og ML Buch, der kommer til at gøre sig bemærket på den danske musikscene i 2018 Vis mere

Ugens panel Mads Axelsen: Radiovært på DR Felix Thorsen Katzenelson: Praktikant på sektionen Bøger på Politiken Oskar Fehlauer: Går i 3.G og skriver for ungdomsmagasinet SEIN Vært: Lucia Odoom