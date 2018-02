Politikens Poptillæg: Hvordan blev 'The Room' verdens bedste dårligste film? I denne uges udgave af Politikens Poptillæg dykker vi ned i begrebet kultfilm, snakker om verdens bedste dårligste film 'The Room' og anmelder 'The Disaster Artist', som er filmen om tilblivelsen af filmen.

»You're tearing me apart, Lisa!«

Sådan lyder et af de mest kendte citater fra verdens bedste dårligste film 'The Room', der siden premieren i 2003 er blevet et vaskeægte kultfænomen. I ugens podcast dykker vi ned i kultfilmbegrebet og snakker om både 'The Room' og 'The Disaster Artist', som er James Franco's nye film om tilblivelsen af kultfilmen. I filmen skildres det helt særlige venskab mellem den unge skuespiller Greg Sestero og den berygtede Tommy Wiseau, som både skrev, producerede, finansierede, instruerede og spillede hovedrollen Johnny i 'The Room'.

I podcasten tegner panelet et portræt af fænomenet Tommy Wiseau og taler om, hvordan det er lykkedes for James Franco at fortælle historien om 'The Room'. Derudover diskuterer de begrebet 'hate-watching' og hvorfor vi elsker at mødes om noget, der er åbenlyst dårligt.

Hør også medieprofessor Anne Jerslev forklare kultbegrebet og Jack Stevenson fra Husets Biograf fortælle, hvad der foregår af rituelle handlinger i biografsalen, når han én gang om måneden viser 'The Room'.

Ugens anbefalinger 1. Tag i Cinemateket og se filmen 'A Ghost Story', som både er rørende og morsom på en og samme tid 2. Se Netflix-serien 'Altered Carbon' og få associationer til både 'Blade Runner' og 'Ghost in the Shell' 3. Der laves alt for få skøjtefilm, og derfor skal du gå i biografen og se filmen 'I, Tonya' om skøjteløberen Tonya Harding. Lyt også til Sufjan Stevens hyldestnummer 'Tonya Harding' 4. Filmen 'The Disaster Artist' er baseret på Greg Sestero's bog af samme navn, som er humoristisk og dykker ned i psyken på både Tommy Wiseau og Greg Sestero selv Vis mere

Ugens panel og medvirkende Kim Skotte: Filmanmelder på Politiken Christine Runøe: Producer på Politikens Poptillæg og skriver om film og kultur for Politiken Christian Monggard: Filmredaktør på Dagbladet Information Anne Jerslev: Professor på Film- og Medievidenskab på KU og forfatter til bogen 'Kultfilm og filmkultur' Jack Stevenson: Ansvarlig for Husets Biograf Vært: Lucia Odoom