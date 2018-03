Politikens Poptillæg: Kommer Oscar til at give spotlightet til #MeToo? 122 nominerede. 24 statuetter. Én Meryl Streep. Det er atter blevet Oscar-sæson, og ugens panel diskuterer det politiske, polemiske, glamourøse og besnærende Hollywood-halløj.

Natten til mandag d. 5. marts dansk tid sidder filmnørder klinet til skærmen for at se hvem i det celebre selskab i salen i Dolby Theater, der løber med de eftertragtede guldstatuetter. År efter år indfanger Academy Awards på godt og ondt en tidsånd og giver et billede på de strømninger, som flyder igennem filmland. Forrige år blev overskriften for Oscar-showet #OscarSoWhite som en kommentar til det pinlige fravær af etnisk diversitet blandt de nominerede; og sidste år blev det kapløbet mellem de to storfavoritter 'Moonlight' og 'La La Land', der stjal alle overskrifterne og trak spændingen til showets allersidste, historisk kaotiske minut, hvor prisen først ved en fejl blev givet til 'La La Land' - og derpå til sin retmæssige vinder, 'Moonlight'. Men hvad med i år? Bliver Oscar-showet domineret af hævede, knyttede kvindenæver og flove, selvbevidste mandetaler?

I ugens podcast giver panelet et bud på, hvordan det 90. Academy Awards kommer til at løbe af stabelen - og diskuterer, hvad showet egentlig betyder for filmindustrien såvel som for alle os, der elsker film.

Hør også Aske Bang og Anders Walter berette om dengang, de selv sad i Dolby Theatre med nominerede kortfilm og sommerfugle i maven - og Dan Laustsen fortælle om, hvordan han har det med at være nomineret til en Oscar for filmfotograferingen på Guillermo Del Toros 'The Shape of Water', der er indstillet til hele 13 priser.

Ugens anbefalinger 1. Læs Nicole Kraus' roman 'Forest Dark', som er en rørende og velskrevet fortælling om en jødisk patriark, der forærer sin formue væk og flytter hjem til Israel til sin families forundring. 2. Omfavn dine guilty pleasures og se Netflix' tåreperser 'Irreplaceable You' med skuespillerinden Gugu Mbatha-Raw i hovedrollen. 3. Zap derfra over på Viaplay til den første sæson af Donald Glovers magisk-realistiske komedie/drama-serie 'Atlanta'. Anden sæson har amerikansk premiere d. 1. marts.

Ugens panel og medvirkende Ida Rud: Journalist på Troldspejlet og assisterende redaktør på Filmmagasinet Ekko Lise Ulrich: Filmskribent og anmelder på Soundvenue Aske Bang: Skuespiller og filminstruktør bag kortfilmen 'Silent Night' Anders Walter: Tegner og filminstruktør bag kortfilmen 'Helium' Dan Laustsen: Filmfotograf og nomineret til en Oscar for sit arbejde på 'The Shape of Water'