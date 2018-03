Politikens Poptillæg: Hjem er, hvor kameraholdet er Hjemme er der, hvor vi udtrykker vores idealer og selvopfattelse. Måske er det derfor, at der er så godt tv i det at bygge rede. Ugens panel diskuterer 'Nybyggerne', 'Roomies' og andre tv-programmer, der flytter studiet ind i stuerne.

Det vrimler med tv-programmer, hvor et hjem skal bygges, indrettes, genopfindes og reformeres - eller være skueplads for et højspændt hverdagsdrama om, hvem der skal tage opvasken. Programmer som handler om de rammer og relationer, der former det gode liv. I ugens podcast kigger panelet nærmere på fjerde sæson af 'Nybyggerne', det nye realityshow 'Roomies' og andre tv-koncepter, som udspiller sig i - og handler om - hjemmet.

Og hvorfor er det, at det er interessant at se nogen tegne plantegninger, lægge et gulv og sætte onduline på væggene? William Abrahamsen har et bud: "Jeg synes jo, det er interessant at sidde og spejle sig selv som par og sige 'hvornår ville vi slå hinanden ihjel i den her proces?'. Og min kæreste og jeg har fundet ud af, at det ville nok være ret tidligt, det ville ske."

'Nybyggerne', 'Roomies' og 'Hjem til gården' kan ses på TV2 Play. Den japanske reality-serie 'Terrace House' kan fanges på Netflix, og 'Nyt hjem uden vold' i to afsnit er tilgængelig på dr.dk/tv.

Ugens panel William Abrahamsen: tv-udvikler og redaktionschef Rasmus Gejl: tv-tilrettelægger på DR Lone Nikolajsen: kulturskribent på Information