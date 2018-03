Politikens Poptillæg: Balenciaga troller modeverdenen

Ugens anbefalinger:

1. Hør forfatter Martin Kongstads Radio24Syv-program om mad og mennesker, 'Bearnaise er dyrenes konge' - og sørg især for at få lyttet til de to podcast-episoder om den afdøde forfatter og dj Maria Gerhardt, 'Djuna om natten, Maria om dagen'.

2. Netflix' grænseløst heteronormative børneshow 'Barbie: Life in the dreamhouse' er psykopat-tv. Det er så ekstremt, at det ligner kunst. Se det uden dine børn.

3. Tjek TV3's realityserie "Besat af Bad Boys", som egentlig mest handler om badass kvinder. Serien ligger gratis tilgængeligt på viafree.dk.

4. Læs Theis Ørntofts første roman "Solar", som følger en økodigter-gone-badboy i kampen for en bedre verden.

