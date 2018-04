Computerspil og storhedsvanvid: Det er ikke mig, der er sadist, det var min avatar, der gjorde det Nogle stjæler biler, begår bankrøverier og pløkker deres fjender. Andre er mere passivt aggressive og fjerner stigen fra poolen. Ugens Poptillæg diskuterer kontrol, drift og sadistiske tendenser i coputerspillene 'GTA', 'The Sims', aktuel litteratur og den nye Spielberg-film, 'Ready Player One'.

I Theis Ørntofts roman 'Solar' begynder hovedpersonen Theis at spille computerspillet 'GTA' (Grand Theft Auto, red.). Ligeså langsomt bliver grænserne mellem virkeligheden og spillet utydelige, og Theis begynder at opruste. I Johanne Billes roman 'Elastik' er det til gengæld 'The Sims', der er scene for et virtuelt voldsprojekt med snydekoder, drama og hævnaktioner mod de lede børn fra skolen.

Johanne Bille spiller ikke længere 'The Sims', men gjorde det - som sin romans hovedkarakter - da hun var barn. Og det kan hun drage paralleller til i dag, når hun skriver: »Det er jo lidt sådan et storhedsvanvid, der ligger i 'The Sims'. Og det tror jeg også, der ligger i at skrive«.

I ugens podcast gæster de to romanaktuelle forfattere Poptillæggets studie og fortæller om computerspillets eskapisme, fortabelse, avatars og sadisme, som den afspejles i deres romaner. De diskuterer også Steven Spielbergs nye scifi-film 'Ready Player One', hvor karaktererne flygter fra vores udpinte planet og lever i det 80'er-referencetunge, virtuelle univers OASIS.

Ugens panel: Theis Ørntoft, forfatter af digtsamlingerne 'Yeahsuiten' og 'Digte 2014' samt romanen 'Solar'. Johanne Bille, forfatter af romanerne 'Tænk nu hvis' og 'Elastik'.