Politikens Poptillæg er et ugentligt podcastmagasin, der dyrker populærkulturelle tendenser inden for film, tv­, musik og tidstypisk internetstøj

Hør podcast: Politikens Poptillæg fejrer afsnit nummer 100 med panel-snak om nekrofili, poesi og den danske Netflix-satsning 'The Rain' Politikens Poptillæg har rundet et skarpt hjørne. I fredags blev afsnit 100 af podcasten optaget live på scenen i Pressen sammen med festglade lyttere, fire veloplagte poppaneler og en altid skarp Lucia Odoom. Hør her hvordan det lød, da fredagsbaren løb af stablen.