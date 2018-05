Hør podcast: Unge er blevet vilde med internet-astrologi Astrologi hitter som popkulturelt fænomen på nettet. I ugens Poptillæg diskuterer panelet krystaller og tarotkort, som spreder sig på medier som Instagram, Tumblr og Reddit. Her forsøger en stresset og evigt online millennial-generation at få sat følelserne i system.

Kender du behovet for, at andre tager ansvaret for dit liv? Fornemmelsen af, at det hele ville være lettere, hvis du bare én gang kunne krybe uden om valget mellem A og B og de store beslutninger?

Sådan er der tilsyneladende en god portion af millennial-generationen, som har det. På nettet stiger antallet af tilbud om at lade universet tage beslutningerne, dag for dag. Internet-astrologi er blevet et hit.

Der findes et hav af Instagram-astrologer og Tumblr-profeter, som skriver, live-blogger og laver memes om stjernernes magt. Internet-astrologerne hjælper dig med at forklare din adfærd ud fra dit stjernetegn. Er det for eksempel, fordi du er skytte med krebs i ascendanten, at du både er sensitiv samtidig med, at du tromler gennem verden som en ustoppelig snebold?

Linea Maja Ernst, kulturskribent på Weekendavisen, forklarer, at også blandt yngre mennesker bliver astrologien brugt til at navigere i en forvirrende verden.

»Jo mere udsat, man oplever sig selv, jo mere sandsynligt vil det være, at man vender sig mod esoteriske videnskaber eller pseudovidenskaber som astrologi. Det bliver en hjælp til at skabe sammenhæng, hvor man ikke oplever den«.

Marianne Gellert, fritidsastrolog og kommunikationsmedarbejder på Johan Borups Højskole, siger:

»Astrologi kan både være sjovt, men er også godt til at finde en kategori, man passer ind i. Mennesker kan rigtig godt lide at være i kasser«.

Ugens poptillæg-panel peger også på, at vi med astrologien trækker universet tættere på os, ned i den hverdag, vi går rundt i. Blandt andet fordi vi har brug for at føle os som en del af noget større.

Så … hiv yoga-måtten frem, sæt dig i lotusstilling, smid hørebøfferne på og lyt til, hvordan internet-astrologi fungerer både lavpraktisk, men også på et terapeutisk plan. Kom med ind i den nye, magiske æra. Eller find ud af, at du faktisk klarer dig helt fint uden at få hjælp fra stjernerne.

Ugens panel Marianne Gellert (tyr): Arbejder med kommunikation på Johan Borups Højskole Oskar Fehlauer (vædder): Gymnasieelev og skribent for SEIN Amanda Schou (vædder): Deltidsheks, kunsthistoriker og yogalærer Linea Maja Ernst (tvilling): Kulturskribent på Weekendavisen Vært: Lucia Odoom (tyr)