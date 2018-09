Glitter, glam og realness: "Jeg tror, at 'Pose' kommer til at få langt større gennemslagskraft, end vi går og tror" Poptillægget er tilbage, and the category is: Pose!

HBO-serien 'Pose' om 80'ernes ballroom-kultur i New York blev en succes over sommeren, hvor den ellers var i skarp konkurrence med selveste solen om publikums opmærksomhed. Med følsomhed, visuel dekadence og tv-historiens største cast af transpersoner foran og bag kameraet skildrer serien en tid, hvor LGBTQ+-personer var marginaliseret af samfundet og truet af AIDS, men fandt deres egen magtbalance til de glamourøse baller, hvor de konkurrerede om at være mest 'real'.

Serien er instrueret af Ryan Murphy, der også står bag den musikalske nyklassiker 'Glee', og til manuskriptet har han hentet inspiration i dokumentarfilmen 'Paris Is Burning' fra 1991. Panelet er enig om, at det er en enormt vigtig film:

»Man kan sige, at der i nogle dele af LGBTQ+-miljøet findes en form for hukommelsestab, hvor man glemmer, hvem man skylder de rettigheder, man har i øjeblikket. De rettigheder er på mange måder et resultat af ikke-hvide transpersoners aktivistiske arbejde, og den kultur, vi har i dag, skylder den kultur i slut-firserne i New York, alt,« siger Torsten Bøgh Thomsen, ph.d i kulturstudier ved Syddansk Universitet. »Hvis man ser et hvilket som helst afsnit af 'RuPauls Drag Race', så stammer hele ordforrådet derfra fra 'Paris Is Burning'. Jeg synes, det er et problem indenfor miljøet, at man glemmer at hædre de her helte fra fortiden.«

I ugens Poptillæg udfolder panelet historien bag 80'ernes ballrooms, vogue dancing og mystiske, mumificerede lig gemt i klædeskabe. De diskuterer også det magthierarki, der eksisterer internt i subkulturen - og hvilken effekt, 'Pose' kan få på fremtidens serieproduktioner.

Ugens anbefalinger: 1. Alle skal læse digtsamlingen 'Mimosa' af Nanna Storr-Hansen - den er på én gang sart, aktivistisk og voldsom. 2. Gus Van Sants nye film 'Don't Worry, He Won't Get Far On Foot' om satiretegneren John Callahan (spillet af Joaquin Phoenix) går i biografen lige nu. Se den fx i Grand. Husk dronningemandler. 3. Tina Brown var redaktør på Vanity Fair i 1980'erne og beskriver i sine dagbøger et New York, der minder om det, man ser i 'Pose'. Læs 'The Vanity Fair Dairies'. 4. Se 'The Crying Game' fra 1992. Bare se den. 5. Forlæng sommeren en lille smule med Emmanuelle Ricards sanselige post-breakup-roman 'For at mærke huden'. Vis mere

Ugens panel Torsten Bøgh Thomsen: Ph.d. i kulturstudier ved Syddansk Universitet. Sarah Von Essen: Forfatter og journalist for bl.a. Weekendavisen. Mads Axelsen: Radiovært og dj. Moeisha Aden: Talsperson for Sabaah, en organisation for LGBT+-personer med minoritetsbaggrund. Vært: Lucia Odoom