Politikens Poptillæg: 'Gift Ved Første Blik' giver os - paradoksalt nok - troen på kærlighed tilbage igen

Ugens anbefalinger

1. Hvis du er løbet tør for musikinspiration, er der hjælp at hente på Uniradioens spilleliste på Spotify.

2. Få fat i Mikkel Krause Frantzens bog 'En fremtid uden fremtid', hvor han elegant, sårbart og empatisk afdækker depression som et politisk samtidsproblem.

3. Gå i biografen og se 'The Raft' og følg med i et eksperiment, hvor 11 mennesker, der ikke kender hinanden, sammen skal flyde over Atlanterhavet på en overdimensioneret tømmerfløde.

4. Den amerikanske podcast 'The Habitat' handler om en gruppe mennesker, der er sat sammen for at simulere livet på mars. Det er både spændende og humoristisk.

5. Se og lyt på Lis Sørensen, når hun fortolker sange i den nye sæson af 'Toppen af Poppen'. Hør bl.a. hendes udgave af 'Love Will Keep You Warm'.

Vis mere