Politikens Poptilllæg: »Måske skal vi bare holde op med at lede efter os selv« Kropsterapi, mindfulness og selvhjælpsbøger. Ugens podcast står i selvudviklingens tegn.

Selvudvikling i 2018 er for mange en fritidsinteresse, hvor der dyrkes kropsterapi og mindfulness og investeres i selvhjælpsbøger.

Vi inviterer i denne uge indenfor til et ekstraordinært selvhjælpskursus. Et meget veloplagt panel deler ud af deres egne selvudviklinger og giver råd til dig, der billigt og mest naturligt vil være søgende og selvhjælpende. Men der er også svar til dig, der egentlig helst vil være fri for at finde dig selv.

Ugens panel er også ugens selvudviklingsbrevkasse, som reder jeres personlige livsknuder ud.

Så sæt dig godt til rette i lotusstilling med en kop te, lyt til dagens podcast og find dig selv.

Ugens anbefalinger 1. Jordan B. Peterson er en meget intelligent og belæst psykolog og forfatter, som har skrevet bogen '12 regler for livet' og som har en Youtube-kanal. 2. Få skønlitterær selvudvikling ved hjælp af Ursula Andkjær Olsens 'Lulus sange og taler'. 3. Lyt til Sam Harris' podcast 'The Waking Up'', hvori han bl.a. debatterer religion. 4. Få hjælp til at leve i nuet med Eckhart Tolles klassiker af en selvhjælpsbog, 'Nuets kraft'. 5. Se 'Tiger og morfar' på TV2 Zulu og følg venskabet mellem den smarte og unge Tiger og hans demente morfar. 6. Tag i bio og se den romantiske komedie 'Bare Juliet' om Juliet, der er kærester med den alt for selvoptagede musiknørd Duncan. Vis mere

Ugens panel Sanne Cigale Benmouyal: Tv-vært, cand.mag og tidligere debattør. Mathias Helt: Vært på radioprogrammet 'Er Du Sunshine' på Radio24Syv. Hella Joof: Instruktør, bestsellerforfatter og foredragsholder. Line Knutzon: Dramatiker og forfatter. Vært: Lucia Odoom.