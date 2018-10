Politikens Poptillæg: Skeder er ikke sjove. Det er nosser til gengæld. Nosser er altid sjove. Hvorfor gider mændene ikke gå i biografen og se 'Ditte og Louise', når film som 'Klassefesten' og 'Alle for en' bliver set af både mænd og kvinder? Ugens panel diskuterer, om filmen er sjov.

Satireserien 'Ditte og Louise' begyndte at sende på DR i 2015, hvor den blev set af omkring 600.000. Alligevel mente DR ikke, at serien havde nok seere, og den blev lukket igen i 2016 efter to sæsoner.

I stedet gik komikerparret Ditte Hansen og Louise Mieritz til filmen, og de er nu biografaktuelle med 'Ditte og Louise', som fortæller videre på seriens identitetskriser, karriereknas, parforhold og børneopdragelse. Set fra et sjældent perspektiv: den midaldrende kvindes. Men har tissekone-jokes og problematiseringen af kvinders vilkår i mediebranchen, som serien blev kendt for, skræmt de mandlige biografgængere væk?

»Det er jo lidt ærgerligt, at de så hurtigt havnede i den der kønskonflikt. Det var fx det, der stoppede mig til at starte med. Den snak, der havde været omkring dem... Jeg elsker egentlig begge skuespillerinder, men jeg kunne ikke overskue at se noget, hvor jeg skulle "man-shames", og det var lidt den vibe, der var omkring det,« siger Simon Roliggaard, der skriver om film og tv for Politiken. »Det er bare så ærgerligt, fordi jeg synes jo, at serien - da jeg så endelig begyndte at se den - kan meget, meget mere end bare at være "kvinders kamp i mediebranchen". Det handler jo også om familieliv og det med at skulle finde sig selv og skabe sig selv på ny, selv om man bliver ældre. Og det har den aldrig rigtig fået ros for.«

Handler 'Klovn' egentlig ikke lige så meget om køn, som 'Ditte og Louise' gør? Lyt med, når ugens panel diskuterer kønsproblematikkerne i dansk film og vurderer, om 'Ditte og Louise'-filmen er sjov.