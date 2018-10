Politikens Poptillæg: Hvem er manden, der er skyld i, at du ikke kan trække vejret i dine skinny jeans? Der er drama i modeverden, efter designeren Hedi Slimane i slutningen af september lancerede sin første kollektion for Celine. I ugens Poptillæg kan du høre om bevægelserne i modens økosystem - og finde ud af, hvad de egentlig betyder for dig.

Under modeugerne har Hedi Slimane det med at få modefolket til at dåne på deres klapstole foran catwalken, enten af betagelse, chok, vrede eller iltmangel. Og hvis du er en almindelig dødelig, der har prøvet at lide et personligt nederlag i kampen for at klemme kroppen ned i et par stramme jeans, så er det Hedi Slimane, du skal sende dit klagebrev til. Siden 00'erne har den franske designer og fotograf været kendt for at tilføre sine kollektioner for forskellige modehuse et touch af sort rock & roll, morgenhår og tynd, hvid heroin-æstetik - kraftigt inspireret af David Bowie, The Strokes og The Libertines.

I 2012 overtog Slimane pladsen som chefdesigner ved modehuset Yves Saint Laurent, hvor han hurtigt kasserede 'Yves', døbte det 'Saint Laurent' og tilførte en stram, sort rock-silhuet til det klassiske, glamorøse brand. Nu er turen kommet til modehuset Céline, der ellers længe har været synonym med den tidligere chefdesigner Phoebe Philos bløde, feminine og eksklusive design, lavet til en moderne, voksen kvinde med et almindeligt arbejdsliv. Under Slimane er Céline blevet til Celine, og i slutningen af september delte han vandene, da han sendte modellerne ned af catwalken for at præsentere sin første kollektion, der lagde sig bemærkelsesværdigt tæt på det mørke rock-look, han blev kendt for hos bl.a. Saint Laurent.

Ugens panel belyser kontrasterne mellem Phoebe Philo og Hedi Slimane og diskuterer, om tiden er løbet fra Slimanes heroin-chikke, tynde, hvide modeller i læderjakker, sølvpailletter og sorte jakkesæt. Og hvad betyder intrigerne og impulserne i modeverden egentlig i et større perspektiv?

Ugens anbefalinger 1. Instagram-profilen oldceline er en ode til modehuset, som det var før Hedi Slimane - da Phoebe Philo var chefdesigner. Profilen giver følgerne mulighed for at vise hvilken side, de står på i kontroversen ved at tagge den i stedet for Celines officielle instagram-profil. 2. Dokumentar-serien 'Høj på strip' på DR giver et dybt, råt og rørende indblik i maskulin følsomhed og ekshibitionisme. 3. Dokumentaren 'McQueen' om den britiske designer Alexander McQueen, der begik selvmord i 2010, giver ikke noget glansbillede af sin hovedperson - men demonstrerer til gengæld hans genialitet. Den kan blandt andet streames på Blockbuster. 4. Hiphop-boybandet Brockhampton er et forfriskende pust i en tid med autotunede trap-rappere. De 14 rappere er følsomme, ikoniske og #1 på Billboard med albummet 'iridescence'. Vis mere

Ugens panel Sidsel Alling: Kommunikation, PR og blogger Niels Pedersen: Modeskribent for Politiken og radiovært på P6 og P7 Esben Weile Kjær: Billedkunstner og studerende ved kunstakademiet i København