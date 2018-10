Politikens Poptillæg: Velkommen tilbage til Robyn, som jo egentlig aldrig var væk

Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Robyn er aktuel med albummet 'Honey', som fans verden over har ventet på med længsel. Men selvom vi har savnet Robyn i de otte år, der er gået, siden hun sidst var albumaktuel, har hun aldrig rigtig været væk. Hendes musik har levet på dansegulvene, på radiostationernes rotationslister, i tv-serierne og i samarbejdsprojekterne med andre artister siden 1990'erne. Albummet 'Body Talk', der dementerede hendes stjernestatus i 2010, føles lige så nyt og vedkommende i dag. Lever 'Honey' op til forventningerne? Og hvad er det, der er så specielt og tryllebindende ved netop Robyns popunivers? Ugens panel fortæller historien om Robyn og hendes musikalske udvikling fra 1990'erne, hvor hun smeltede pophjerter med 'Show Me Love' og varmede op for Tina Turner. Og så har Poptillægget fået lov til at smuglytte på det nye album og giver her, på dets release-dag, en track-by-track-gennemgang. Ugens anbefalinger: 1. Skynd dig at få set 'Guld i Købstæderne' på DR, før det bliver lukket ned i den altomfattende sparerunde. 2. Hvis du kan lide 'RuPauls Drag Race', så skal du se 'Dancing Queen' på Netflix, som følger den kendte drag og danser Alyssa Edwards, eleverne og deres mødre på danseskolen Beyond Believe Dance Company. 3. Danske FRAADS laver en druggy, stemningsfuld blanding af hiphop og R&B, og de har et album på vej. 4. En ejendomsmægler, der ligner en blanding af Adam Duvaa Hall og Rasmus Seebach, river et kærestepars boligdrømme fra hinanden og bygger dem op igen i 'Boligkøb i Blinde', som kan findes på Viaplay. Vis mere Ugens panel: Josefine Winding: Arbejder for Heartland Festival og DJ Mads Axelsen: Musikformidler, DJ, radiovært og influencer. Kristian Karl: Skribent og vært på podcasten Standard ved Soundvenue.