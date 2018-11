Politikens Poptillæg: Midt i Gina Jaquelines lyserøde mediedrøm

Ugens anbefalinger:

1. Lyt til lydbogen 'The Idiot' af Elif Bartoman, som kan findes ereolenglobal.dk. Romanen er en collegeroman, der foregår i e-mailens spæde ungdomsår.

2. Serier får os til at føle, at vi er i et forhold. Se nogle film i stedet - fx 'Elle' med altid uforlignelige Isabelle Huppert.

3. Tjek den canadiske kunstner Lauren Fourniers kunstprojekt Fermenting Feminism ud på laurenfournier.net - og find ud af, hvad ligheden er mellem feminisme og kombucha.

4. Den amerikanske kunstgruppe Dis har lavet et tv-program, der drager paralleller mellem serien Gossip Girl, epoker i europæisk kunst og amerikansk politik. Den kan findes på dis.art (ja, det er en hjemmeside).

5. Læs 'Mayhem' af Sigrid Rausing, en memoir der går bag om en tabloid krise i Tetra Pak-dynastiet.

Vis mere