Politikens Poptillæg: Månen trækker i os

Ugens anbefalinger

1. Læs den populærvidenskabelige bog 'Packing for Mars - The Curious Science of Life in Space' af Mary Roach om udfordringerne og de videnskabelige gennembrud i udviklingen af et Mars-program.

2. Se Marco Proserpios dokumentarfilm 'The Man Who Stole Banksy' om streetart på Vestbredden. Filmens fortæller er Iggy Pop.

3. Oplev Alicja Kwades skulptur- og installationsudstilling 'Out of Oucia' på Charlottenborg.

4. Hør grevinde Alexandras gennembrud som popsangerinde med singlen 'Wash Me Away'. Det er en Fugl Fønix-popsang pakket ind i vocoder lavet til et velgørende formål.

