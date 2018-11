Politikens Poptillæg: Er 'Doggystyle' en serie til de unge, eller om de unge?

Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Det er svært at være en del af den kreative klasse i København, når man mest bare er arbejdsløs, får afslag fra Skuespillerskolen og ikke har råd til at betale sin husleje. Så Asta (spillet af Rosemarie Mosbæk) på 21 bliver slået hjem - hjem til Odsherred, hvor hun må bo hos sine forældre, indtil hun får styr på tingene. I løbet af sommeren længes hun efter sit københavnerliv og mukker over, at hun må hænge ud med sin handicappede lillesøster og de gamle venner, der blev boende i hjemstavnen, i stedet for at gå til ferniseringer og filmpremierer med sin emotionelt tilbageholdende bolleven, instruktøren Aske Bang (spillet af Aske Bang). DR3-serien 'Doggystyle' tager livtag med en genre, som Danmark har sukket efter, siden støvet efter 'Skam'-hysteriet lagde sig for halvandet år siden: ungdomsserien. Men lykkes 'Doggystyle' med at indfange en genkendelig ungdomsfølelse - eller bliver det karikeret og overfladisk? Og hvordan fungerer skildringen af provinsen og det identitetssammenbrud, der kan opstå, når man bliver tvunget tilbage til det sted, hvor du ikke kan narre nogen? Ugens panel fælder dom over 'Doggystyle' og drager paralleller til andre skildringer af provinsungdommen og livet på kanten af voksenlivet. Ugens panel Marie Andersen: Projektleder ved Politiken Live og klummeskribent ved Film&TV Felix Thorsen Katzenelson: Kulturskribent ved Politiken Benedikte Granvig: Radiovært på P2 og producent på podcasten 'Selvskrevet' Ugens anbefalinger 1. Hvis du vil have throwback-tv om følelser og vægttab, så husk at du kan se 'Livet er fedt' fra 2001 på TV2 Play. 2. Læs 'Fordi Venus passerede en alpeviol den dag jeg blev født' af norske Mona Høvring og 'Knoglemarv lavendel' af skriftkollektivet BMS. 3. Fang Hasan Minhajs politiske standup/talkshow 'Patriot Act' på Netflix. 4. Lyt til podcast-serien 'Sangenes Blå Bog' fra P2 - en prisvindende serie om højskolesangbogen af Susanna Sommer og Karen Secher. 5. Læs den blide og bidske 'Ponyprivilegiet' af Molly Balslev. Hyp hyp, MF's. Vis mere Læs mere Politikens Poptillæg er et ugentligt podcastmagasin, der dyrker populærkulturelle tendenser inden for film, tv­, musik og tidstypisk internetstøj Vært: Lucia Odoom Redaktion: Lucia Odoom, Christine Runøe, Kathrine Eggert Wadsholt, Sille Westphal og Nina Kragh Få fordybet indsigt i popkultur hver uge på Politiken.dk, som podcast via iTunes eller i vores podcast-app, som kan hentes gratis i App Store. Find os desuden på Facebook.