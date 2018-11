Politikens Poptillæg: Ariana Grande overtager verden med høj hestehale og ekskærestesange På utallige lytteropfordringer skal det i dag handle om popsensationen Ariana Grande. Hendes glasknusende stemme, heartbreak-tekster og lillepige-look har gjort hende til en popkulturel kultfigur.

Ariana Grande er gået fra at være popkulturelt hadeobjekt numero uno til at være én af - hvis ikke verdens største popstjerne. Den tidligere Nickelodeon teen-stjerne dominerer for tiden musiklisterne og ligger nummer et på Billboard Top 100 med ekskæreste-balladen ’thank u, next’. Den handler om alle de ekskærester, der har lært hende om love, patience og pain.

Grande er 25 år, dyrker et Lolita-look og synger toner så høje, at de kan knuse glas – hun bliver kaldt sin tids Mariah Carey. Til Halloween er Ariana Grande-hestehalen og de ikoniske lange støvler et hyppigt anvendt kostume – men hvordan er den 25-årige gået fra popkulturelt hadeobjekt til popkulturel kultfigur?

Panelet diskuterer hendes musik, ekskærester og (donut-)skandaler, og hvordan hun bruger tragedierne og modgangen i sit univers.

Ugens panel Josefine Winding: Arbejder for Heartland Festival og er DJ Kristian Karl: Skribent på Soundvenue og podcastvært på hiphop-podcasten ’Standard’ Nanna Balslev: Musikredaktør på Berlingske

Ugens anbefalinger 1. Hør Chinahs nye album ’Anyone’, der er et spændende popudspil fra det innovative band. 2. Se dokumentarer om smykkekulturen i hiphop! 3. Læs Nile Rodgers nye bog. Rodgers er manden bag numre som ’Freak out’, Bowies ’Let’s Dance’ og Madonnas ’Like a Virgin’. Bogen handler om Studio 54-tiden, New York i 70’erne og 80’erne og om hvordan det var at gå i byen med Bowie. 4. Flamencofænomenet Rosalía og hendes album ’El Mar Querer’ især sangen Bagdad, som slipper ret godt afsted med at genbruge Justin Timberlakes ’Cry me a river’. Vis mere