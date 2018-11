Politikens Poptillæg: Der kan vokse utroligt smukke ting ud af det, der ellers ligner en fiasko Der rasler ømme skeletter ud af skabene i ugens podcast, hvor panelet giver kærlighed til fiaskoerne, kigger nærmere på 'Clueless'-stjernen Alicia Silverstones afvikling som Hollywood-celebrity og fortæller om deres egne smukke, fejlslagne forsøg på at nå stjernerne.

Alicia Silverstone var 90'ernes it-girl. Hun spillede hovedrollen i kultfilmen 'Clueless' som den velmenende teenage rich girl Cher, var i rotation på MTV med hele tre Aerosmith-musikvideoer og blev spået en forrygende Hollywood-karriere. Men 'Clueless' skulle blive filmkarrierens højdepunkt, og hun har siden fortrinsvist lavet teater og skrevet kogebøger. Udefra ligner det måske et fejlslagent forsøg på at realisere stjernedrømmen. Men hvad kan vi lære af Alicia Silverstone - og af hinandens forgæves forsøg på at blive set og hørt?

Ugens Poptillæg handler om alle de ting, der kunne have været, og som ikke blev til det store, men måske alligevel var noget særligt. Ugens panel fortæller om deres personlige erfaringer med at række ud efter stjernerne, tabe dem - og måske aldrig rigtigt opgive drømmen om at give det et nyt forsøg en dag.

Ugens panel Gudrun Marie Schmidt: Journalist på Politiken, vært på 'Du Lytter Til Politiken' - og popstjerne med en flot placering som #64 blandt Danmarks 100 mest sexede kvinder i 1997. Esben Weile Kjær: Billedkunststuderende på kunstakademiet og tidligere internet-poet. Mathias Kryger: Kunstner og kunstanmelder på Politiken med en Melodi Grand Prix-sang og 2003's sommerhit i sit bagkatalog.

Ugens anbefalinger 1. Alle mennesker skal se serien 'Escape at Dannamora' på HBO Nordic, hvor midaldrende Benicio Del Toro og Patricia Arquette indrulles i et sexet, spændende fængselsdrama. 2. Mini-serien 'Kongelige eskapader' på DR belyser, hvordan samfundet nærmest var ved at styrte sammen, når der kom kink ind i kongerækken. 3. Tag en flyvetur og oplev en virtual reality-økofantasi i Jakob Kudsk Steensens værk på galleriet Tranen på Gentofte Hovedbibliotek. 4. Hør Mariah Careys nye album 'Caution', som er en slags metahyldest, hvor 2018-Mariah Carey giver en highfive til 90'er-Mariah Carey. Vis mere