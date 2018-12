Politikens Poptillæg: Venskab og vold i et Napoli, der ligner en kulisse i en lagerhal

Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Line Miller: Redaktionschef for forlagene for oversat litteratur, Hr. Ferdinand og C&K

3. Amy Sherman Palladino har tidligere skrevet og instrueret 'The Gilmore Girls', og nu er hun aktuel med serien 'The Marvellous Mrs. Maisel' om en ung kvinde, der forsøger sig med en standup-karriere i 1950'erne. Den kan fanges på Amazon Prime.

Elena Ferrantes bestseller-bøger om et 50 år langt venskab mellem to kvinder, der har kendt hinanden, siden de var børn i en fattig, voldspræget forstad til Napoli, har taget hele verden med storm. Elena Ferrante er et pseudonym, og forfatterens identitet er derfor et mysterium, som har lagt en ekstra dimension til bøgernes succes. Nu er den første bog blevet til serien 'My Brilliant Friend', der kan ses på HBO Nordic - og som enigmaet Elena Ferrante angiveligt har været med til at udvikle. Hvad handler Napoli-bøgerne om, og hvorfor er de så medrivende? Og hvordan forløser tv-serien det litterære univers? Ugens panel diskuterer venskabsskildringen i bøgerne og fælder dom over HBO's teater-agtige gestaltning af volden, venskabet og kærligheden i det postfascistiske Napoli. Ugens anbefalinger 1. Alle taler om 'Babylon Berlin', og det er med god grund. Det velproducerede tyske drama kan ses på DR og handler om den spændingsfyldte tid mellem første og anden verdenskrig. 2. Se 'Salt Fat Acid Heat' på Netflix - et lærerigt madprogram med den entusiastiske amerikansk-iranske kok Samin Nosrat, der rejser rundt i verden og undersøger køkkenkunstens fire grundelementer. 3. Amy Sherman Palladino har tidligere skrevet og instrueret 'The Gilmore Girls', og nu er hun aktuel med serien 'The Marvellous Mrs. Maisel' om en ung kvinde, der forsøger sig med en standup-karriere i 1950'erne. Den kan fanges på Amazon Prime. 4. Skån miljøet, skær ned på Netflix og se nogle DVD-film. Spørg eventuelt dine venner, om du må gå deres gamle samlinger igennem. Vis mere Ugens panel Eva Eistrup: Redaktør på Informations Forlag og anmelder ved Information Benedikte Granvig: Radiovært på P2 og producer bag podcasten Selskrevet Line Miller: Redaktionschef for forlagene for oversat litteratur, Hr. Ferdinand og C&K Anna Katinka Vinten: Erhvervspraktikant med speciale i italienske ungdomsserier