Datingpanelet samles igen i studiet for at diskutere kærlighed, forelskelse og relationer - både dem man finder på floor, dem man finder på sin telefon og dem, man skal have med sig selv.

Panelet fælder også dom over den anden sæson af DR3-serien 'Yes No Maybe' om Mads, der efter et hårdt break-up bliver fanget i menneskeforbruget og konkurrencepotentialet på sin dating-app.

Ugens anbefalinger 1. Se den biografaktuelle 'Beautiful Boy' med Timothée Chalamet og Steve Carrell i hovedrollerne som far og søn, der bliver splittet af sønnens stofmisbrug. 2. Følg Ayse Dudu Tepe (og Barnet) på Instagram: @snithvede. 3. Læs 'Amusing ourselves to death' fra1985 af Neil Postman - en moderne klassiker, der forudså civilisationens tv-afhængighed. 4. Bliv klogere på historie med YouTube-kanalen 'Kings and Generals', hvor du blandt andet kan komme i hurtigt og effektivt dybden med Napoleonskrigene. 5. Hvis du har noget tid at spilde, så se stalker-serien 'You' på Netflix. 6. Hvis du ikke har noget tid at spilde, så tjek udvalget ud på E-reolen og Filmstriben. Det er gratis kvalitetsunderholdning, der kun kræver et biblioteks-login. Vis mere

Ugens panel Mads Axelsen: Musikformidler og freelancer, Ayse Dudu Tepe: Radiovært, skribent og it-girl, Amalie Langballe: Journalist og forfatter, Frederik Kulager: Journalist på Zetland.