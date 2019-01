Politikens Poptillæg: Må man gerne lave en pæn film om stofmisbrug?

Ugens anbefalinger

1. Kom i gang med at rydde op i dit liv med det nuttede Netflix-hit 'Tidying Up With Marie Kondo', som er betydeligt mere spændende tv, end det umiddelbart lige lyder.

2. Tag på Gentofte Biblioteks udstillingsrum Tranen og oplev virtual reality-værket RE-ANIMATED af kunstner Jeppe Kudsk Steensen. Det kan opleves frem til d. 14. februar.

3. Lyt til Wye Oak, en relativt ukendt pop-indie-duo fra Baltimore, hvis sangskrivning er blevet sammenlignet med Joni Mitchells.

4. Se - eller gense - 'Sopranos', serien fra HBO's guldalder, som i år kan fejre 20-års jubilæum.

