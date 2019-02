Queen Anne of Great Britain og andre drama queens

Olivia Colman vandt en Golden Globe i år for sin rolle i den anmelderroste 'The Favorite', hvor hun spiller den mimrende, gigtplagede dronning Anne af Storbritannien i starten af 1700-tallet - som måske ikke er så afmægtig, som hun ser ud. To kvinder kæmper om dronningens værdifulde gunst og de medfølgende sovegemakker med en hemmelig gang ind til hendes: nemlig Sarah Churchill of Marlborough (Rachel Weisz) og hendes ildestedte kusine, Abigail Hill (Emma Stone), der er fast besluttet på at genetablere sin adelige position, koste hvad det vil. Med den sardoniske instruktør Yorgos Lanthimos ved roret bliver fortællingen både komisk og ubehagelig, og Oscar-nomineringerne er blevet kastet efter filmen og dens tre stærke frontkvinder.

Ugens Poptillægs-panel diskuterer det historiske forlæg til 'The Favourite' og laver dronningerunde med anbefalinger til, hvor man kan søge hen i popkulturen, hvis man ikke kan få nok af dronninger.

Ugens anbefalinger 1. Dyrk alt med science fiction-dronningen Ursula Le Guin - tjek fx den nye miniudgivelse 'Hun navnløser dem' ud. 2. Læs Maggie Nelsons 'Argonauterne', som gør autobiografi til autoteori. Det er dejligt og lidt som at komme for sent til en læsekreds om feministisk teori. 3. Hvis man har set 'The Favourite' og vil have mere Olivia Colman, så kan man se krimiserien 'Broadchurch' på Netflix. 4. Lyt til det nye album 'Outer Peace' med Toro y Moi, som er en god blanding af nørdet, inderlig electronica og hiphop. Vis mere

Ugens panel Felix Thorsen-Katzenelson: Kulturskribent og kærlighedsbrevkasseredaktør på Politiken Linea Maja Ernst: Kulturskribent og kommende podcast-vært på Weekendavisen Dorthe Hygum: Kulturjournalist på Politiken