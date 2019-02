Politikens Poptillæg: To be or not to be on Instagram

Instagram giver os mulighed for at spejle os selv i andre - på godt og ondt. Ugens panel gør status over Instagrams udvikling og deres egen eksistens på det billedbårne sociale medie.

Instagram har efterhånden eksisteret i 8 år som et fotoalbum, vi viser frem og opdaterer jævnligt - eller bare snager i. Nu gør ugens panel status over Instagrams udvikling og deres egen følelse af at være filtret ind i det populære sociale medie.

Hvorfor tager vi selfies? Hvad sker der med os, når identiteten bliver et projekt, der helst skal generere hjerter og følgere? Hvad får vi ud af at sammenligne os selv med andre på sociale medier? Og kan vi efterhånden skille vores ønske om at gøre noget fra ønsket om at vise på Instagram, at vi gør det?

Ugens panel deler deres egne erfaringer med at scrolle, være misundelig, forfængelig og dybt betaget på sociale medier.

Ugens anbefalinger 1. Se teaterstykket 'Kunsten at være lykkelig', som kan fanges på Betty Nansen Teatrets annexscene Edison netop nu. Stykket er en dramatisering af filosoffen Arthur Schopenhauers dagbogsnotater om det gode liv. 2. Følg Klara Lilja på Instagram på @klara_lilja. Hun går på kunstakademiet i København, laver utroligt smuk keramik og er generelt bare en dejlig energi at være vidne til. 3. Prøv det weirdo-agtige, hyperlokale sociale medie Jodel, hvor brugerne skaber anonyme fælleskaber ved at sende beskeder, spørgsmål og signaler ud i verden. 4. Læs 'The Lonely City' af Olivia Lang, der er en smuk, personlig og kunstnerisk meditation over emnet ensomhed i en stor by. Vis mere

Ugens panel Linea Maja Ernst: Kulturjournalist og anmelder på Weekendavisen. Oskar Fehlauer: Skribent på onlinemagasinet SEIN. Martine Max Andersen: Studerende og i skrivende stund stadig indehaver af Instagram-kontoen @afskafprivatlivet.