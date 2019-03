Politikens Poptillæg om årets Oscar-fest: It doesn't matter if you're black or white - men hvad så med alle de andre?

Ugens anbefalinger

1. 'Friends From College' på Netflix er blevet kraftigt kritiseret for at have nogle usympatiske karakterer, men er samtidigt et let og uforpligtende bekendtskab, der alligevel formår at snige nogle følelser forbi.

2. Tredje sæson af DR-serien 'Bedrag' kan ses uafhængigt af de andre, og det er godt, for den er meget, meget bedre end dem. Et stykke vellavet drama om narkohandel og hvidvaskning i et troværdigt København.

3. Sving forbi Den Hirschsprungske samling og se udstillingen 'Jordforbindelser', som tegner et billede af menneskets aftryk på jorden gennem tiden. Oplev fx landskabsmalerier af Eckersberg, Lundbye og Hammershøi.

4. 'I'm every woman' er en graphic novel af Liv Strömquist, som handler om, hvordan kvinder er blevet overset igennem kulturhistorien.

5. Jessica Pratts nye album 'Quiet signs' er svøbt i blød L.A.-stemning, som klæder et vægelsindet forårsagtigt februarvejr.

