Politikens Poptillæg: Er Solange stadig vred?

På sit sidste album 'A Seat At The Table' fortalte Solange en historie om afroamerikansk samhørighed, hår, vrede og kontrol. Hvad er der på dagsordenen på det nye album, 'When I Get Home'?

Hun er gået fra at være Beyoncés mindre kendte lillesøster til at være ikonet, sangerinden, performancekunstneren og håraktivisten Solange. Hun er aktuel med albummet 'When I Get Home', som er mere grænsesøgende end det foregående soulede, samlende gennembrudsalbum, 'A Seat At The Table' fra 2016.

Hvordan fungerer det nye album? Er man virkelig nødt til at oprette en konto på iTunes Music for at se det tilhørende videoværk? Og er Solange stadig vred? Ugens panel har lyttet til det nye album og tegner et portræt af Solange Knowles.