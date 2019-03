Er 'Us' mere uhyggelig end 'Get Out'?

Ugens anbefalinger

1. Tag i Betty Nansen og oplev teaterkollektivet Sort Samvittighed og deres forestilling 'I et forhold'.

2. Se Boots Rileys fuldstændigt vanvittige, samfundskritiske filmdebut 'Sorry To Bother You', hvor en desillusioneret, afroamerikansk mand får et job i et telemarketingsbureau og finder ind til sin hvide stemme for at opnå succes i et utroligt ulækkert corporate univers. Find den på Viaplay og Blockbuster.

3. Læs 'How The Workers Became Muslim' af den dansk-tyrkiske medieforsker Ferruh Yilmaz. Det er en vigtig bog, der ser nærmere på højrepopulismens udvikling, kultur og retorik i Europa siden 1980'erne.

4. Se den italienske dramaserie 'Gomorrah', som er en realistisk og karakterstærk skildring af den napolitanske mafia Camorra. Den kan fanges på HBO Nordic, og sæson 4 er lige på trapperne.

5. Udvis noget kosmisk kærlighed i Master Fatmans ånd. Lyt til Scott Walker og gå en tur i regnen.

Vis mere