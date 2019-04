Politikens Poptillæg LIVE: Få hjælp til dit knuste hjerte med 'Doctor Love'

Hør podcast: Få hjælp til dit knuste hjerte med 'Doctor Love' Hør podcast: Få hjælp til dit knuste hjerte med 'Doctor Love' Hør podcast: Få hjælp til dit knuste hjerte med 'Doctor Love' Henter… 109:34

Det var en hed, sexet, øm og kærlighedsfyldt aften i Absalon-kirken på Vesterbro. Lucia Odoom og 'Dr. Love' havde inviteret et legendarisk panel ind i varmen for at hjælpe med at finde svar på de både store og små spørgsmål, der kan opstå i kærlighedens navn.

Kan man for eksempel være lykkeligt gift, selvom man er forelsket i en anden? Hvor meget må man stalke inden en date? Eller hvad gør man, når polerne smelter, men ens kæreste nægter at bruge den grønne biospand?

Tv-person, livsstilsekspert og kærlighedsguru Flemming Møldrup mener, at vi skal være mere rummelige over for hinanden:

»Vi har så mange ting at udsætte på hinanden, og det er noget af det, der lander i et parforhold. Men nogle gange er det fedt at trække på skuldrene og være lidt large. Okay fuck det, hun er pisselækker, hun er supersød og megaklog, men hun forbrænder CO2 som ingen anden«.

Altså elsk din CO2-syndende kæreste på trods.

Udover Flemming Møldrup var radiovært Andrew Mojo, journalist Ida Rud, forfatter Caspar Eric og DJ Mads Axelsen inviteret ind i Gud hus for at svare på sjove, sørgelige og sexede spørgsmål.

Lyt med, hør om du får svar på et af de spørgsmål, du selv har på hjerte og husk, at du kan sende spørgsmål til Ibyens kærlighedsbrevkasse på hjerte@pol.dk

Ugens anbefalinger: Hvad skal du lave med et knust hjerte? Hvor skal du gå hen på første date?

1. Hvis du er blevet ghosted skal du høre noget heavy metal - for eksempel 'Killing in the name' med Rage Against The Machine 2. Hvis dit hjerte er knust, skal du gå til frisøren og klippe alt det gamle af 3. Hvis du skal score, skal du gøre det med hjælp fra gode gamle David Bowie 4. Hvis du skal på første date, så tag et sted hen ingen af jer har været før, så I kan gå på opdagelse sammen



Ugens panel

Livsstilsekpert Flemming Møldrup Journalist Ida Rud Radiovært Andrew Moyo DJ og radiovært Mads Axelsen Forfatter Caspar Eric