Politikens poptillæg: Farvel til vores helte og længe leve kunsten!

I populærkulturen vil der fra nu af altid være et før og et efter ’Leaving Neverland’. Michael Jackson var The King of Pop og en musikalsk helt for generationer af børn, unge og voksne – indtil anklagerne om pædofili, igen, dukkede op. Med mere hårdtslående kraft end nogensinde.

Men hvor står vi nu? Stopper vi bare med at lytte til Michael Jackson? Eller kan vi stadig danse til ’Billie Jean’ uden at se billeder af drengene fra ’Leaving Neverland’-dokumentaren for os?

Mens nogle ønsker, at der bliver fældet dom, og at Jackson skrives ud af musik- og popkulturen, har andre brug for at bearbejde tabet af et stort idol.

I den nye danske film ’Dronningen’ møder vi også en helt, som bliver til skurk. Anne er mor til to piger og gift med den gode Peter. Hun er en succesfuld advokat med speciale i misbrugssager. Men heltindes kappe glider langsomt af, da hun indleder en affære med sin 17-årige stedsøn, Gustav.

Lyt med og hør panelet diskutere, hvad vi gør med fortidens idoler, når de viser sig som nutidens monstre?