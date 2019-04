Politikens Poptillæg: Mixtape til de forårsforelskede, de længselsfulde og dem i løbetid

Ugens anbefalinger

1. Lyt til fransk, big budget europæisk hiphop med rapduoen PNL. Se bl.a. musikvideoen til 'Au DD', som helt ekstraordinært er skudt i Eiffeltårnet.

2. Se serien 'The Act' på HBO, som er en fiktionaliseret true crime-serie om en mor, der gør sin datter syg uden at hun fejler noget.

3. På HBO kan du også se den fiktionaliserede serie 'The Assassination of Gianni Versace', som udover at skildre mordet på Gianni Versace indeholder et soundtrack, der er værd at lytte til.

4. Læs bøger af forlaget Faber Stories, som udgiver små forårsvenlige noveller.

