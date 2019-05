Politikens Poptillæg: Bedragere i Crocs, turtlenecks og høje hæle

I denne uge samler Politikens Poptillæg et mixtape af svindlere og bedragere i sorte baby doll-kjoler, turtlenecks, høje hæle og Crocks. Sommeren 2018 var nemlig the summer of scam, og popkulturen er besat.

Hør podcast: Bedragere i Crocs, turtlenecks og høje hæle Hør podcast: Bedragere i Crocs, turtlenecks og høje hæle Hør podcast: Bedragere i Crocs, turtlenecks og høje hæle Henter… 74:18

Russiske Anna Sorokin udgav sig for at være den tyske arving Anna Delvey, hustlede New Yorks jetset-liv og boede på dyre hoteller uden at betale. Elizabeth Holmes med den falske, dybe stemme fik bragende succes med tech-firmaet Theranos, men står nu over for alvorlige anklager om bedrag og løgne. Og så er der skuespillerinden Felicity Huffman, der snød sine børn ind på prestigefyldte universiteter.

Ugens Poptillæg handler om både virkelighedens og popkulturens svindlere, der snyder sig til berømmelse og penge, alt imens deres læber er røde, deres hæle er høje og deres hyrede stylister gør dem fashionable i retssalen. De er bedragere i flot tøj, der hustler sig gennem tilværelsen.

Men hvordan? Og hvorfor er de så dragende, at vi googler og googler i vores søgen efter at blive klogere på dem? Lyt med og hør også om Britta Nielsen og courtroom-fashion, Fyre Festival og TV-serie-mødre og arvinger i Gilmore Girls, The O.C. og Gossip Girl.

Ugens anbefalinger 1. Se HBO-serien 'Fosse/Verdon', der handler om en dansekonge og hans kone og deres relation, mens han instruerer en kabaret. 2. Dyk ned i kvinden Nigellas Lawsons madlavningskanal på YouTube, når du har brug for at koble af i de kommende ugers valgkamp. Se hende lave mad til sine gæster og bliv beroliget af hendes stemme. 3. Fortsæt i madlavningen og bliv underholdt af en gruppe af unge kokke via YouTube-kanalen Bon Appetit og forestil dig 'Friends', der laver mad. 4. Se den nye sæson af serien 'Blank', som denne gang handler om en ung kvinde med indvandrerbaggrund, som laver remixes og drømmer om at være DJ. Vis mere

Ugens panel

1. Line Miller, forlagschef for oversat skønlitteratur på Politikens Forlag. 2. Emma Holten, politisk aktivist. 3. Sofie Toll, journalist på DR. Vært: Lucia Odoom.