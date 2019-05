Politikens Poptillæg: Dine veninder er din vigtigste romance

Ugens anbefalinger





1. Se den sjove, ærlige og hårdtslående dramedy 'Better Things' om at være nogens mor, nogens datter - i det hele taget om det svære ved at være en del af en familie.

2. Læs 'All the Rage: Mothers, Fathers, and the Myth of Equal Partnership'. Om myten om ligestilling i parforhold (spoiler: Vi er ikke i nærheden af at være ligestillede)

3. Læs 'Gift' af Tove Ditlevsen og bliv bekræftet i vigtigheden af at basere noget af dit liv på venskaber og ikke blot parforhold.