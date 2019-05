Politikens Poptillæg: 'Fleabag' og andre serier til regnvejret

Serie-anbefalinger til regnvejret





1. Se Netflix-serien 'Dead to Me' om de to midaldrende kvinder, som mødes i en sorggruppe efter at have mistet deres mænd. Det er en ægte binge-serie.

2. Se Bill Hader's dramady 'Barry' på HBO og følg en lejemorder, der ender i et teaterkompagni og bruger miljøet til at komme ud af sin kyniske verden.

3. Tredje sæson af 'The Good Fight' er netop aktuel på HBO og begynder den dag, Donald Trump indtræder som præsident. I serien følges et advokatfirma, der behandler virkelige sager om Trumo-administrationen og skildrer det med politisk dybde.

4. Se Netflix-serien 'Tiny House Nation', som følger en række mennesker, der 'downsizer' deres liv til at bo i ekstremt praktiske og komptakteboliger. Se den og vurder, om du i virkeligheden ikke også kunne bo i en skotøjsæske.

5. Se miniserien 'Chernobyl' på HBO, hvor historien om den forfærdelige atomulykke i Tjernobyl folde sig ud på både tør, dramatisk og spændende vis.

6. Hvis du efter at have set serien ikke har fået nok, kan du gribe fat i Svetlana Aleksijevits bog 'Bøn for Tjernobyl', som serien har lånt sit plot og dramatiske opbygning fra.

7. Se dokumentaren 'The Central Park Five' af Ken Burns og Joan Didians essay 'Sentimental Journeys' og oplev sagen om fem uskyldige unge mænd, der bliver anklaget for en voldtægt begået i Central Park.

