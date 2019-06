Op på tangenterne: Velkommen til Politikens pianotillæg

Ugens klassiske anbefalinger





1. Lyt til 2. sats af Ravels' strygerkvartet spillet af Quatour Ébène

2. Steve Reich er installationskomponist og manden bag 'Music for 18 Musicians', hvor han har ramt en særlig åre med en særlig spiritualitet, der beroliger nervesystemet.

3. Lyt til Brahms, for han har kun givet os det bedste. Hans 4. symfoni er særligt et lyt værd, og som kulminerer i en fantastisk slutsats.

4. Lyt til Daniil Trifonovs Tiny Desk Koncert, hvor NPR Music hver uge inviterer musikere til at optræde under helt intime og neddæmpede forhold. Dyk generelt bare ned i arkivet, hvor der findes koncerter inden for alle genrer.

Vis mere