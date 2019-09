Hævnporno og stoffer: 'Euphoria' skildrer en generation, der voksede op i skyggen af 9/11

Hør podcast: 'Euphoria' skildrer en generation, der voksede op i skyggen af 9/11 Hør podcast: 'Euphoria' skildrer en generation, der voksede op i skyggen af 9/11 Hør podcast: 'Euphoria' skildrer en generation, der voksede op i skyggen af 9/11 Henter… 63:38

Den 11. september 2001 blev World Trade Center i New York angrebet. Det er i denne uge 18 år siden. Samme år blev de fiktive karakterer i HBO-serien 'Euphoria' født, helt uvidende om de konsekvenser, som angrebene skulle vise sig at få for den verden, de blev født direkte ind i. Netop tv-serier som 'Euphoria', men også 'The Loudest Voice', gransker for tiden symptomerne efter angrebene.

I 'Euphoria' tegnes et intenst, dystert og visuelt smukt generationsportræt ud fra karakterne Rue, Jules, Kat, Cassie, Nate og de andre unge, som forsøger at navigere i en hverdag af hårde stoffer, sex, forelskelser, kønsidentitet og hævnporno. De lever i en ny, hård internetkultur, hvor små fejltrin kan få store konsekvenser.

Ugens paneldeltagere er splittede. Er den for smuk og overfladisk i forhold til det hårde miljø, den skildrer? Glorificerer eller belyser serien stofmisbrug? Er det et problem, at smukke Disney-idoler spiller hovedrollerne? Og er der for lidt ægte smerte at mærke blandt de unge karakterer?

Ugens anbefalinger

1. Er du vokset op med Disney-tegnefilm? Hør podcasten 'Med dansk tale', som handler om dubbing af de klassiske Disney-film, heriblandt Aladdin. 2. Tag på opdagelse i Cinematekets efterårsprogram og se bl.a. film med skuespilleren Isabelle Huppert og film skrevet af Marguerite Duras. 3. Særligt onsdag den 25. september skal du besøge Cinemateket, hvor Poptillægget går live på scenen i selskab med forfatter Liane Moriarty, der har skrevet bogen bag HBO-serien 'Big Little Lies', og manuskriptforfatter Maren Louise Käehne, der har skrevet manuskriptet til 'Dronningen'. Vis mere

Ugens panel

1. Camilla Stampe, vært på DR-programmet 'Detektor'. 2. Marianne Lentz, går på filmskolen Super16, er manuskriptforfatter og forfatter til bogen 'Livet efter 11. september'. Vært: Lucia Odoom.