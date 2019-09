Poptillægget mindes musikgeniet Daniel Johnston: Han reducerede sit følelsesmæssige kaos til noget helt konkret

Hør podcast: Vi mindes musikgeniet Daniel Johnston Hør podcast: Vi mindes musikgeniet Daniel Johnston Hør podcast: Vi mindes musikgeniet Daniel Johnston Henter… 74:06

Musikeren og kultfænomenet Daniel Dale Johnston døde den 11. september i år. Han blev 58 år gammel. Hele sit liv skrev skrev han håbefulde sange om den håbløse kærlighed og om sorg og smerte. Han indspillede de fleste af sine sange på en kassettebåndoptager, og hans lyd var helt rå og ufiltreret.

Han var også en plaget sjæl, der led af skizofreni, men gennem hans mange musikalske mesterværker får lytteren et indbliki et kreativt og unikt sind. Hans livshistorie kan opspores i det musikalske bagkatalog og i hans symbolske tegninger, og med udgangspunkt i dette tegner det musikkyndige panel et mindeportræt af en kunstner, hvis følelsesliv og sind flyder ud gennem sin musik på en så rå og ufiltreret måde, at den virkelighed og kærlighed, som han synger om, føles som den ægte sandhed.

Hvad gjorde Daniel Johnson til det kultfænomen, han blev? Hvordan lød hans musik? Og hvilken arv efterlader han sig i musikverden?

Ugens anbefalinger

1. Se udvalgte dokumentarfilm på DR TV, bl.a. om popsensationen 'Bros' i 80'erne og om en voldtægt, der opklares gennem sociale medier. 2. Hør det danske heavy metal-band Orms nye album 'Ir', som handler om Bornholms historie. 3. Elsker du 'Den store bagedyst'? Så tag fat i den britiske udgave, som er meget mere corny og kikset - og vidunderlig. 4. Lyt til Scott Walkers album 'Climate of Hunter' fra 1984, som er et mesterværk. 5. Se serier på Netflix, både 'Papirhuset' om et stort kup af Nationalbanken og 'Unbelievable', som handler om en voldtægssag, der opklares op en banebrydende måde. Vis mere

Ugens panel

1. Alicia Jordanova, tidligere vært på radioprogrammet 'Det elektriske barometer', laver nu kultur-tv til DR K og TV2. 2. Jesper Kjelfred, tidligere eventmand på Hovedbiblioteket, ejer et lille pladeselskab og har været med til at stifte en forening for fællessangens fremme, 'Sangvær'. 3. Ida Rud, journalist på Troldspejlet, filmjournalist og anmelder og i gang med et ny tv-program om kropspositivisme. Vært: Lucia Odoom.