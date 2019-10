Politikens Poptillæg: Den sidste vals med 'Downton Abbey'

Hør podcast: Den sidste vals med 'Downton Abbey' Hør podcast: Den sidste vals med 'Downton Abbey' Hør podcast: Den sidste vals med 'Downton Abbey' Henter… 67:49

For fire år siden blev sidste afsnit af successerien 'Downton Abbey' vist. Karaktererne og deres intriger var altså et afsluttet kapitel - troede vi. For i sidste uge havde fortsættelsen til serien premiere i biograferne og byder nu på den allersidste vals på det prominente, engelske Downton Abbey-gods.

I filmen får familien Crawley og deres tjenestefolk besøg af selveste hans kongelige højhed og dronningen af England, og det skaber problemer både for herskabet, men i høj grad også for tjenestefolkene.

I ugens podcast guider panelet dig igennem karaktererne på godset, både herskabet over trappen, men også tjenestefolkene under trappen, de gør dig klogere på de vigtige intriger, hændelser og forlovelser i både serien og filmen og giver deres bud på, hvorfor hele verden er faldet pladask for 'Downton Abbey'-universet og valfarter til biograferne for at få slutningen på fortællingen med.

Poptillægget byder op til en sidste vals med karakterer som Lady Mary og Edith, lord Grantham og Cora, Lady Violet med de altid spidse kommentarer og alle de andre.

Ugens anbefalinger 1. I sidste uge døde den afroamerikanske stjernesopran Jessye Norman. Hun satte soul på klassisk musik, så gør dig den tjeneste at høre hendes indspilning af Strauss' 'De sidste fire sange' 2. Læs digtsamlingen 'Mit barn' af Cecilie Lind og følg en kvinde i det rum, hvor hun har født og opfostrer sin lille søn. Læs også Lea Marie Løppenthins 'Sæson' 3. Mens du læser ovenstående bøger kan du lytte til afrikansk countrymusik, særligt George Sibanda og nummeret ' Guabi Guabi'

Ugens panel 1. Karen Lerbech, journalist og hjemvendt efter at have læst en kandidat i antropologi i England. 2. Lone Nikolajsen, kulturjournalist på Information. Vært: Lucia Odoom.