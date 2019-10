2010'erne ifølge Poptillægget LIVE: Yahya Hassans stemme forandrede dansk litteratur i 10'erne

Et årti er ved at være ovre, og vi nærmer os år 2020. Poptillægget gør derfor status over 2010’ernes popkulturelle historie i de næste 10 afsnit og udvælger og reflekterer over de kulturelle strømninger, der definerede popkulturen fra år 2010 og til nu.

Denne live-udgave af serien blev optaget med et veloplagt panel på scenen under Höst Nordisk Litteraturfestival og handler om de forfattere, værker og stemninger, der blev væsentlige i dette årtis litterære blæsevejr.

I 10'ernes litterære landskab opstod en ny generation af unge internetpoeter med blogs, Yahya Hassan dukkede pludselig op og ændrede dansk litteratur fundamentalt og kvindelige forfattere som Joan Didion, Inger Christensen, Suzanne Brøgger og Marguerite Duras fik en revival.

Alt dette snakker panelet om live på scenen, men hør dem også præsentere hvert deres personlige mixtape af 10'er-bøger, hør dem diskutere navlepillende jeg-litteratur og hør dem spå om litteraturen i det nye årti.

Ugens panel

1. Line Miller: Forlagschef for Politikens Forlag for oversat skønlitteratur 2. Elisabeth Schou Pedersen: Ph.d. i litteraturhistorie, freelanceskribent og leder på forfatterlinjen på Johan Borups Højskole 3. Linea Maja Ernst: Anmelder og journalist på Weekendavisen 4. Felix Thorsen Katzenelson: Brevkasseredaktør på Ibyens Kærlighedsbrevkasse og kulturskribent på Politiken, en del af Møllegades Boghandel og læser litteraturvidenskab Vært: Lucia Odoom.