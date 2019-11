2010'erne ifølge Poptillægget #4: Vi vidste, at Kanye West er kongen, men er han også Jesus?

Poptillægget definerer i en serie på 10 afsnit 2010’ernes popkultur. Rapper og producer Kanye West er et af de fænomener, der med sin tilstedeværelse i musik og på internettet har præget dette årti. Nu er han tilbage med albummet 'Jesus Is King', som har gennemgående kristne tematikker og lyder af Gud og gospel blandet med hiphop og rap.

Man kan ikke snakke om 2010'erne uden at snakke om Kanye West, som er et af årtiets største fænomener. Men på ikke bare ét, men to årtier, har han igennem sin musik genopfundet sig selv i adskillige former, har inspireret musikere over hele verden med sine musikalske eksperimenter og har været involveret i utallige beefs. Og derfor er Kanye West en del af Poptillæggets serie om 2010'erne.

Nu er Kanye West så, ifølge eget udsagn, blevet samlet op af Gud, og efter sidste år at have synget om sin bipolare lidelse på albummet 'Ye', synger han nu om Gud, Jesus og frelse. På flere af sangene synger hans eget gospelkor Sunday Service, og i 11 sange er kristne tematikker flettet ind i hans eget liv.

Men hvad er Kanye West's projekt? Er hans album et symbol på, at vi bevæger os ind i et nyt og mere frelst årti? Og hvad har kristendommen betydet for Kanye West gennem hans karriere?

Poptillæggets Kanye West-kyndige panel går tilbage i Kanye Wests karriere og udpeger flere kristne hits, forklarer hans forhold til Gud og Jesus og dykker ned i 'Jesus Is King'-albummet track for track.

Hør tidligere afsnit af Poptillægget om Kanye West her:

#105: Er Kanye West 'Ye' eller no? #105: Er Kanye West 'Ye' eller no? #105: Er Kanye West 'Ye' eller no? Henter… 63:13

#4: Vi elsker Kanye som elsker Kanye som Kanye elsker Kanye #4: Vi elsker Kanye som elsker Kanye som Kanye elsker Kanye #4: Vi elsker Kanye som elsker Kanye som Kanye elsker Kanye Henter… 50:57

Ugens panel

1. Kristian Karl: Skribent og podcastvært på Soundvenue 2. Simon Lund: Musikredaktør på Politiken Vært: Lucia Odoom.