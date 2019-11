2010'erne ifølge Poptillægget #5: Da performancekunsten blev popkultur

I 2010'erne blev performancekunsten genaktualiseret. Den bevægede sig fra undergrunden og direkte ind på MoMa og i mainstreamkulturen. Det skete med ét i 2010 med performancekunstner Marina Abramovic' film 'The Artist is Present', hvor man følger kunstnerens forberedelser til The Artist is Present. I værketsad hun på en stol i adskillige timer, mens MoMa's museumsgæster på skift satte sig over for hende og kiggede hende direkte ind øjnene.

Men det er ikke bare performancekunstnere som Marina Abramovic, der performer. Det gør vi alle sammen gennem sociale medier som Instagram og Facebook, og 10'erne blev på mange måder det digitale, performative årti. Det blev derfor også det årti, hvor vi lærte at kigge på performancekunst.

Lyt med og hør også om spændingsfeltet mellem performances i mode- og kunstverden på godt og ondt, om hvordan øjenkontakt har fået ny betydning og om hvordan Den Korte Radioavis også skriver sig ind i performancebølgen.

Og så kan du høre panelet anbefale det performative værk fra 10'erne, der har gjort mest indtryk på dem.

Ugens panel

1. Mathias Kryger: Kunstanmelder på Politiken 2. Hannah Heilmann: Billedkunstner 3. Esben Weile Kjær: Billedkunstner Vært: Lucia Odoom.