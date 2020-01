Politikens Poptillæg: Awardshows, nye tænder og cougarjagt - reality anno 2020

Fie Laursen, Gustav, Susan K, Sigmund og Sidney Lee. Stjernerne fra realityshows som 'Paradise Hotel', 'Ex on The Beach', 'Singleliv', 'Årgang 0' og alle de andre var sidste weekend samlet til Reality Awards 2020 for at fejre sig selv og hinanden som de realitystjerner, de er.

Samtidig ligger nye reality-progammer som 'Roomies - London Calling' og 'Courgarjagt' sammen med velkendte programmer som 'Paradise Hotel' og 'Ex on the Beach' øverst på streaminglisterne. Reality-tv er mere populært end nogensinde, og på alle leder og kanter af medier, litteratur, musik, tv og sociale medier at dele ud af sin egen virkelighed – men en anelse redigeret en af slagsen.

Men hvorfor virker realitygenren virker så godt? Hvad har influencere med realitystjerner at gøre? Hvordan vil realityformaterne udvikle sig i fremtiden? Hvordan forløb realityshowet egentlig, hvordan var stemningen og hvilke både nye og gamle stjerner var dukket op?

Ugens anbefalinger 1. Se serien '22. juli' - Dagen der ændrede Norge', som fiktivt, men med baggrund i virkelighedens hændelser, skildrer den dag, hvor Anders Breivik dræbte 77 mennesker. 2. Se realityprogrammet 'The Circle' på Netflix, hvor deltagerne kommunikerer med hinanden gennem sociale medier 3. Læs digtsamlingen 'LOOK' af Solmaz Sharif, som handler om og beskriver sammenhængen mellem sprog og krigsførsel

Ugens panel 1. Felix Thorsen Katzenelson aka Dr. Love: Svarer på spørgsmål om kærlighed i Ibyens kærlighedsbrevkasse 2. Rasmus Gejl: Redaktør og tilrettelægger på DR, ekspert i reality-tv og har lavet flere sæsoner af Paradise Hotel Vært: Lucia Odoom