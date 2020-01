'Curb Your Enthusiasm' og 'Klovn' er tilbage: Lad os endnu engang grine af selvretfærdige mænd med dårlig situationsfornemmelse

Larry David er tilbage i 10'ende sæson af 'Curb Your Enthusiasm', og Frank og Casper er tilbage med deres sidste Klovn-film 'Klovn the Final'. Alle er de selvretfærdige mænd med dårlig situationsfornemmelse, der gør livet surt for deres omgivelser. Men hvorfor er det så sjovt at se på?

2020 er højsæson for humor og komik, der går planken ud med karakterer med social inkompetence. Det ses hos både elskede og hadede karakterer som Larry David fra den amerikanske sitcom 'Curb Your Enthusiasm' og Frank og Caspar i vores egen 'Klovn'. Alle udfordrer, italesætter og vader de direkte over de sociale koder, vi går rundt og indretter os efter. De er komikere i fiktionaliserede og karikerede udgaver af dem selv, og de har gjort en kunst ud af at være ulidelige. Og vi elsker dem for det.



Men hvorfor er det så sjovt at se på mennesker, som siger de ting højt, vi andre tier omkring? Når nogle ikke kan være i sine fordomme om andre mennesker, uden at sige det højt?

Ugens anbefalinger 1. Se doku-serien 'Cheer' på Netflix, som skildrer et cheerleader-hold på et amerikansk juniorcollege 2. Se alle fire sæsoner af serien om Jesper og Julie, altså '29', '30', '31' og 31'. De to spiller fiktionaliserede udgaver af sig selv sig og italesætter, hvad det vil sige at være i årene omkring de 30, at være single, at være forelsket osv. 3. Læs også romaner om folk i 30'erne, om bøller og om underdogs, henholdsvis 'Voksne mennesker' af Marie Aubert og 'Selvmordstanker kan ikke betale sig' af Johan Davidsen

Ugens panel 1. Aminata Amanda Corr: Kulturskribent 2. Thomas Spejlborg Sejersen: Skribent på Soundvenue og Klovn-elsker Vært: Lucia Odoom