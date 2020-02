Politikens Poptillæg?: 'Daddy' som fænomen, kollektivt faderkompleks og popkulturel 'hot guy'

En daddy er ikke blot din egen eller nogens far. Daddy er et fænomen, der er dukket op i vores samtid og i popkulturen, hvor daddy'en manifesteres som den arketypiske 'hot guy' med skæg, magt og et køligt overblik. Men daddy er også betegnelsen for et kollektivt faderkompleks og et kinky begærsobjekt, samtidig med at daddy også er centrum for et patriarkalsk opgør, når det handler om f.eks. MeToo-bevægelsen. Og så findes daddy også i form af den alfaderlige selvhjælpsguru og psykologiprofessor Jordan B. Peterson, som er manden bag bestselleren '12 Rules for Life'.

Men hvorfor er daddy en så kompliceret størrelse at blive klog på? Hvorfor er vi så optagede af både opgøret med, men også begæret af, daddy? Og hvad har Mulan, I.P. fra Rejseholdet og Ørkenens Sønner egentlig med det hele at gøre?

Lyt med og bliv også klogere på Freud og Lacan og på oldtidens Grænkenlands daddies.

Ugens anbefalinger 1. Læs romanen 'On Earth We Are Briefly Gorgeous' af Ocean Vuong, som i et smukt sprog kredser omkring at komme ud af en traumatiseret fortid 2. Se norsk tv på NRK! I programmet 'Fra bølle til bestevenn' er det lykkedes at skabe et skønt program om hunde 3. Se boligprogrammer, særligt 'I hus til halsen'. Det er terapeutisk, fordi folk har et uoverskueligt problem med at få solgt et hus, men hvor det hele løser sig til sidst 4. Dyk ned i YouTube-profilen ContraPoints, hvor Natalie Wynn udforsker og formidler forskellige filosofiske emner via dramatisering af den 5. Var det noget med 'Gift ved første blik' på speed? Hvis ja, så giv dig i kast med 'Love is blind' på Netflix. Vis mere

Ugens panel Linea Maja Ernst: Kulturskribent og anmelder på Weekendavisen Eva Eistrup: Kulturskribent og freelance på Politiken William Abrahamsen: Udviklingschef for et produktionsselskab i København Mads Bjørn Lundsgaard: Har lavet radio for DR og arbejder på et portrætprogram Vært: Lucia Odoom