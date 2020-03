Politikens Poptillæg: Når kærlighed er blind og tv-koncepter er dramatiske

Ugens anbefalinger

1. Læs artiklen 'My Ex-Boyfriend's New Girlfriend Is Lady Gaga' af The New York Times-journalisten Lindsay Crouse. Den handler om, hvad titeln siger - men også om meget andet, bl.a. om det at følge med i andre menenskers liv

2. Gå tilbage i tiden og se 'Alice i Eventyrland', hvis du har det sådan lidt omvendt for tiden. Så vender alting pludselig rigtigt igen

3. Hør de nyeste afsnit af Esther Perel's parterapi-podcast 'Where Should We Begin'

4. Forfatter Chimamanda Ngozi kommer på Heartland Festival til sommer, og i den forbindelse kan du gribe fat i hendes bog 'Brev til en nybagt forælder: Et manifest i femten punkter' - som du også kan vælge at give i babyshower-gave

