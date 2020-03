Politikens Poptillæg: ’People I’ve been sad’ – sangen der føles som en omfavnelse

I denne uge handler Poptillægget om sangen 'People I've been sad' af Christine and the Queens og om den måde, sangen befolker ensomhed og tristhed og gør følelsen kollektiv.

I denne uges Poptillæg er omdrejningspunktet kun ét enkelt nummer: ’People ’I’ve been sad’ af Christine and the Queens, der udkom som en del af EP’en ’La Vita Nuova’ i slutningen af februar. I denne tid skal vi passe på os selv og hinanden, også når vi er triste og ensomme, og det der gør nummeret så særligt er, at det netop får os til at føle os omfavnet. Hun får os, gennem sin musik, til at føle os som en del af et større fællesskab.

Men hvem er ’Christine and the Queens’ og kvinden bag? Hvad er det for en måde at være ensom på, som denne sang udtrykker? Og hvilke bøger, film og andre sange minder panelet om den følelse, de får, når de hører ’People I’ve been sad’?

Ugens anbefalinger 1. Læs Dorrit Willumsens forfatterskab 2. Lyt til podcasten 'The Unofficial Expert' 3. Læs om James Baldwins syn på film

Ugens panel Mads Axelsen: Musikformidler, radiovært og DJ Oscar Fehlauer: Freelanceskribent Vært: Lucia Odoom