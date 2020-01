Politikens Poptillæg: Da kantet, Sydkoreansk filmkunst og litteratur markerede sig i Vesten

Vi starter 2020’erne med en tur til Sydkorea som et led i Poptillæggets nye mission: Vi skal spejde ud over den vestlige verdens popkulturelle landskab og rette blikket mod den globale popkultur.

I mandags vandt den sydkoreanske instruktør Bong Joon-ho en Golden Globe i kategorien ’Bedste udenlandske film’ for filmen ’Parasite’. Filmen indskriver sig i en bølge af kantet, uforudsigelig og metaforisk filmkunst, der ligner alt andet end glitrende K-pop.

Men både koreansk filmkunst og ung, koreansk samtidslitteratur er dog andet end glitter og polerede overflader. Det fortæller forfatter, Maja Lee Langvad, i podcasten:

»Her i Vesten kender vi mest til K-pop, K-beauty og K-drama, den der meget glitrede side af det koreanske samfund. Men det er vigtigt også at få med, at der findes en modstand, også mod k-beauty og hele mainstream-kulturen«.

Fordi det vrimler med både danske og engelske oversættelser af ung, koreansk samfundslitteratur, kan du også igennem skriften lade dig opsuge af et samfund, der bærer præg af en tidligere splittelse mellem nord og syd. Der er oprør i samfundet, og gennem både filmkunsten og litteraturen har koreanerne en evne til at fortælle historier, der skildrer samfundet og dets klasse- og kønsforskelle på en syret, genreblandende, metaforisk og helt igennem eminent æstetisk måde. Og det er vi faldet for i Vesten.

I podcasten forklarer Kim Skotte, hvordan instruktør Bong Joon-ho meget bevidst gør brug af forskellige genrer og stilelementer i 'Parasite' for netop at kunne fortælle de historier:

»En af de ting vi har været glade for ved de heftige, koreanske film, er måden at blande genrer på. Her er Bong Joon- Ho meget bevidst om, hvad han gør, når han gør det. Han gør det, fordi han har lyst, men for ham er det også et redskab. Når man sætter umage ting sammen, så opstår der revner og sprækker, hvor de mødes. Igennem de revner og sprækker kan samfundskritikken trænge ind. Det er en god ledetråd til, hvordan den her film er fortalt og foldet ud«.

Lyt med og hør også om den kantede bestseller ’Vegetaren’ af Han Kang og dens betydning i Vesten, om tidligere koreansk filmkunst og litteratur og om sydkoreansk housemusik.

Ugens sydkoreanske anbefalinger

Bøger: "Kim Hi-young, Born 1982" af Cho Nam-joo. Bogen udkommer på engelsk om nogle måneder og skildrer en række hverdagssituationer på arbejdspladsen, i skolen og i familien, hvor hovedpersonen kommer ud for forskelsbehandling i Sydkorea bl.a. pga. sit køn. Udkom i Korea i 2016. Hele forfatterskabet af Kim Hyesoon, men særligt digtsamlingen "Autobiography of Death". Samlingen indeholder 49 digte, der udfolder hver af de 49 dage, hvor ånden bevæger sig rundt i reinkarnationen i Buddhismen Kim Yi-deums forfatterskab: Hun skriver om de udsatte i samfundet; dem med psykisk sygdom og de enlige mødre "About my daughter" af Kim Hye-jin. Bogen handler om en ældre kvindes forhold til sin universitetsstuderende, homoseksuelle datter og om hvordan det koreanske samfund fornedrer både mor og datter på hver sin måde. Film: 'Parasite' af Bong Jong-Hoo fra 2019 'Burning' af Lee Chang-Dong fra 2018 'The Handmaiden' af Park Chan-wook fra 2016 'The Housemade' af Kim Ki-young fra 1960 'Mother' af Bong Joon-ho fra 2009 Dokumentaren 'Forglem mig ej' af Sune Hee Engelstoft fra 2019 Musik: Se Spotify-listen i artiklen Vis mere

Ugens panel

Maja Lee Langvad: Forfatter, oversætter og selv adopteret fra Sydkorea. Hun har bl.a. skrevet bogen ”Hun er vred - Et vidnesbyrd om transnational adoption. Ariane Veiergang: Arbejder på Politikens Forlag i redaktionen for oversat skønlitteratur og står bag Terrapolis, som er en lille, feministisk, litterær organisation Kim Skotte: Kulturjournalist og filmkritiker på Politiken, har i mange år skrevet om Sydkoreansk kultur Michael Bo: Kulturjournalist og filmkritiker, har i mange år skrevet om Sydkoreansk kultur Vært: Lucia Odoom Vis mere