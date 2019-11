2010'erne ifølge Poptillægget #8: Årtiet, hvor vi ikke kunne styre vores følelser

I 10'erne vendte vi kameraet mod os selv. Indad mod følelserne. For følelserne var alle vegne i både film, tv-serier, musik, bøger og podcasts.

I denne ottende udgave af Poptillæggets serie om 10’erne skal det derfor handle om 2010'erne som følelsernes og bearbejdelsernes årti. I alle afkroge af popkulturen blev der givet plads til at skildre og tale om de inderste følelser, der før har været gemt væk. Der blev givet plads til den kollektive samtale om følelser.

Ugens panel er eksperter i at tale om følelser i deres egne podcasts. Hør dem fortælle om, hvordan det er at dele deres inderste følelser med et publikum, om 'oversharing'-begrebet og om mænds følelsesliv.

Og så giver de deres bud på de følelsesudbrud, der har betydet mest for dem i dette årti. Kom med på en følelsesladet tur gennem popkulturen og hør om film som 'Adèles Liv - kapitel 1 og 2' , on David Bowies musikalske rekviem, om sorgbearbejdesle i litteratur og via litteratur, om SKAM og meget mere.

Ugens panel 1. Rikke Collin, vært på podcasten 'Tårekanalen' 2. Josephine Kuhn og Nanna Elizabeth Hovgaard, værtsparret på 'Fries Before Guys' Vært: Lucia Odoom