2010'erne ifølge Poptillægget #9: Er du woke?

Årtiets woke-værker

1. Læs værket 'Why I'm No Longer Talking To People About Race' af Reni Eddo-Lodge, som giver indblik i de overvejelser, som sorte mennesker kan have omkring hvem der skal høre deres inderste tanker

2. Kendrick Lamr er en af de sorte musikere, der er begyndt at tale og råbe højt i dette årti. Hør bl.a. 'The Blacker The Berry', hvor han synger om den uretfærdighed, der omgiver ham