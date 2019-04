Flygtning, israelsk agent, chefredaktør og sørgende far: Syv ting vi kan lære af af Herbert Pundik

Herbert Pundik har levet i 91 år, men oplevet drama, eufori og sorg nok til flere liv. Hans bedstefar flygtede fra Ukraine. Selv måtte Pundik som teenager flygte til Sverige, gik i 1948 i krig for Israel og gjorde det til sit livsprojekt at sætte en stopper for sin slægts flugt. Derfor blev han i sine 24 år som chefredaktør for Politiken boende i Israel. Men Pundiks beslutning kom også til at koste hans familie dyrt.